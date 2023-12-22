ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثلة العالمية غوينيث بالترو، البالغة من العمر 51 عاماً، وهي تستمتع يوقتها تحت أشع الشمس في المكسيك.

وتفاعل الجمهور مع رشاقة الممثة البالغة بالرغم من تقدمها بالعمر وقد لفتت الأنظار بالبيكيني الوردي، الذي أظهر لياقتها البدنية.

وقدأعلنت الممثلة الأميركية سابقاً، عن أن هناك نجما واحدا فقط يمكنه أن يعيدها من قرار اعتزالها.

وكشفت بالترو عن أن الممثل الأميركي روبرت داوني جونيور، الذي شاركها في فيلم "Iron Man"، هو الوحيد الذي يمكنه إقناعها في العودة إلى التمثيل من جديد.

وقالت غوينيث في حديثها لإحدى البرامج، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "سيكون من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أقوم بالتمثيل في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن روبرت داوني جونيور ربما يستطيع إعادتي دائمًا إلى الاستديو".



كانت هذه تفاصيل خبر عن عمر الـ 51.. غوينيث بالترو تستعرض رشاقتها بملابس البحر- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.