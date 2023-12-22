رسالة سعد الصغير الأخيرة تحدث ضجة.. هل يعاني من ضيقة مالية؟

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ميرنا وليد - بيروت - أحدث المنشور الأخير لمغني المهرجانات المصري سعد الصغير حالة من الضجة الواسعة بين الجمهور، بعد أن إعتقدوا أنه يعاني من ضائقة المالية، وهذا سبب كلامه، وتساءلوا ما إذا ان هناك من يقدم لهم المساعدة.
وكان سعد الصغير قد كتب: "احمد ربنا إنك عايش، مش بين الحياة والموت، احمد ربنا ده ناس ياما قبل تتولد بتموت، لو محتاج ما تمدش ايدك، قول يا رب وهو يزيدك، قول يا رب ضعيف قويني، اوعى تقول لحد اديني، لو مظلوم من كل الدنيا قول يا رب برييء نجيني".
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