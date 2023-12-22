رابح صقر بفيديو طريف مع إبنيه.. نسخة عن والدهما - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان السعودي رابح صقر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنيه وكتب : "صباح الخير، صباح النور والسرور، نورتوني يا حبايبي". ثم غنَّى مقطعاً من أغنيته الشهيرة "خميس وما لي خلق أزعل". وعلق ابنه: "فعلاً طبعاً". فقال رابح: "الحين يجيك واحد قديم ويقول أحد يسمع خميس وما لي خلق أزعل إلى الحين".

وتابع: "خميس أغنية أسبوعية مثل أغنية من العايدين، وهذه أغنية خاصة للويك إند، يعني ما ينفع أغنية الخميس يغنيها شخص يوم الأحد لأن راح يجيله كف على وجهه". وعلق الجمهور على الشبه الكبير بينه وبين ابنيه.

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