ميرنا وليد - بيروت - ريمون صليبا هو ممثل لبناني عُرف بالأدوار الكوميدية التي رسمت البسمة على وجوه اللبنانيين في أشد المواقف والمصاعب، اذ وبطريقته الساخرة الطريفة والمحببة، استطاع صليبا ان يكسب محبة اللبنانيين ويكون اسمه لا يستهان فيه في عالم الكوميديا، ويشارك حاليا في مسرحية "مش بس عالميلاد" للأخوين صباغ، والتي تضم الممثل يوسف الخال، الفنانة كارين رميا، الممثلة أنطوانيت عقيقي، وغيرهم.
موقع "الفن" التقى بـ ريمون صليبا وتحدثنا معه عن المسرحية وتعاونه مع الأخوين صباغ، والمشاهد التي قدّمها فيها مع الممثلة أنطوانيت عقيقي، وغيرها من المواضيع.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ريمون صليبا: "لا أريد الهجرة وهذا الأمر يؤثر على الإنتاج"..وماذا قال عن مسرحية "مش بس عالميلاد"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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