تفاصيل مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" قبل ختامها بموسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق عمل مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية"، لختام العرض اليوم الجمعة، وذلك بعد تقديمها فى موسم الرياض على مدار أربعة أيام.

ويشار إلى أن تضم مسرحية عروسة من جهة إلكترونية مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم : "أحمد عيد، درة، محمد ثروت وبدرية طلبة".

قصة مسرحية عروسة من جهة إلكترونية

ويشار إلى أن تدور أحداث العمل حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته.

أسعار تذاكر العرض المسرحي

ويذكر أن تترواح أسعار التذاكر ما بين 75 ريال سعودي، أي ما يعادل 700 جنيه مصري تقريبا، الي 950 ريال سعودي ، اي ما يقرب 800 آلاف جنيه مصري تقريبا.