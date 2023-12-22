ريم البارودي توجه رسالة لـ زينة بسبب "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة ريم البارودي، رسالة للفنانة زينة، تهنئها فيها على فيلم "الإسكندراني".

وأعادت ريم، نشر صورة لبوستر الفيلم الذي تصدرته زينة عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك يا حبيبتي بالنجاح والتوفيق إن شاء الله".

وطرح مؤخرا الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "الإسكندراني" استعدادًا لطرحه في السينمات يوم 4 يناير المقبل.

وتصدر "العوضي" الإعلان ويجسد خلاله شخصية "بكر الإسكندراني" الذي يدخل في العديد من الصراعات والتحديات ويشارك العوضي البطولة كلًا من زينة، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبدالله.

"الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي وزينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

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