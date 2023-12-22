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آيتن عامر تطلب الدعاء لشعبي فلسطين والسودان

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محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على"إنستجرام" بالدعاء لشعبي فلسطين والسودان لما يواجهانه من تصاعد الأحداث السياسية ويسفر عن نزوح الآلآف وتشريدهم بعيدًا عن منازلهم.

ونشرت "آيتن"، صورة للعلم الفلسطيني وعلم السودان، وعلقت: "إعرفوا الفرق بين علم الدولتين ولكن أدعوا لكليهما".

وشاركت "آيتن" مؤخرًا ببطولة مسرحية "شحاتين أكاديمي" وسط نخبة من نجوم الكوميديا منهم دياب، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن، آيتن عامر تشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" والمقرر عرضهما بحلول عام 2024.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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