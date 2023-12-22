يعرض 18 يناير.. بدرية طلبة تطرح البرومو الرسمي لفيلم "حمص وحلاوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الفنانة بدرية طلبة، البرومو الرسمي لفيلم "حمص وحلاوة" الذي يعد آخر أعمال المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

ونشرت بدرية، البرومو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فيلم حمص وحلاوة.. إخراج أحمد البدري يوم 18 يناير بجميع دور العرض".

فيلم "حمص وحلاوة" من المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائي يوم 18 يناير المقبل 2024.

تدور أحداث فيلم "حمص وحلاوة" في إطار كوميدي حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، يلتقون بفنانة وتبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد.

الفيلم بطولة أمينة، محمود الليثي، محمد أسامة، بدرية طلبة، عبد الباسط حمودة، أحمد شيبة، رضا البحراوي، حسن الخلعي، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج الراحل أحمد البدري.

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