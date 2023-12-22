بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقتين مضت التعليقات على ياسمين صبري تتألق إلى جانب محمد إمام في العرض الخاص لـ”أبو نسب” مغلقة

متابعة بتجــرد: احتفل النجمان ياسمين صبري ومحمد إمام مساء أمس (الخميس) بالعرض الخاص لفيلمهما “أبو نسب”، بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من النجوم والفنانين، وذلك في إحدى دور العرض في منطقة 6 أكتوبر.

وجذبت ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها الهادئة حيث ارتدت بنطالاً من الجينز الأسود وقميصاً أسود اللون وانتعلت هاي بوت أضفى لمحة جمالية على إطلالتها مع مكياج هادئ وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

كما لفت محمد إمام الأنظار في العرض الخاص لفيلم “أبو نسب” بظهوره بالشال الفلسطيني، وحرص جمهوره على التقاط الصور التذكارية معه.

وحضر العرض عدد كبير من الفنانين، وفي مقدمتهم ماجد الكدواني، وحاتم صلاح، ومخرج الفيلم رامي إمام، ومحمد جمعة، وأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، محمود عبد المغني، محمد رضوان، أحمد عبد الله محمود، الشحات مبروك، ويوسف ماجد الكدواني وغيرهم من الفنانين.

فيلم “أبو نسب” من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ومن إنتاج ست شركات إنتاج في ظاهرة هي الأولى في السينما المصرية، ويجمع بين محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي “جحيم في الهند” عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و”ليلة هنا وسرور” عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.