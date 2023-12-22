“بدون مقابل”.. هاني رمزي يعود الى دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: يستعد الفنان المصري هاني رمزي يستعد للعودة إلى دراما رمضان بمسلسل يحمل عنوان “بدون مقابل”.

وبدأ هاني منذ أيام في عقد جلسات التحضير للمسلسل استعداداً للبدء بتصويره، وهو يرصد عدداً من التضحيات التي قدّمها العديد من الشخصيات فداءً للوطن.

وتشارك هاني رمزي في بطولة المسلسل الفنانة داليا البحيري، وهو من إخراج جمال عبد الحميد.

يُذكر أن آخر أعمال هاني رمزي، مشاركته في بطولة مسلسل “العائدون” والذي حقق فيه نجاحاً كبيراً من خلال دور مختلف بعيد عن الأعمال الكوميدية التي تميز في تقديمها.

مسلسل “العائدون” هو بطولة أمير كرارة وأمينة خليل وعدد من النجوم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه حول الكشف عن مؤامرات تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي لتلك المؤامرات.

وكان هاني رمزي قد كشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد2″، عن أسباب قلّة أعماله في الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه يختار أدواره بتأنٍ، وينتقي العمل الفني الذي يقتنع به ويؤثر في الجمهور، ولا يقبل المشاركة في أي عمل لمجرد إثبات وجوده على الساحة الفنية.