بعد غياب عشر سنوات.. نشوى مصطفى تتحدث عن عودتها الى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتبت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً عبّرت من خلاله عن سعادتها الغامرة بعودتها الى الدراما بعد غياب عشر سنوات عن الساحة الفنية، وذلك من خلال المشاركة في مسلسل “إمبراطورية ميم”، من بطولة الفنان خالد النبوي.

وقالت نشوى في منشورها: “تحويشة العشر سنين اللي فاتت اللي مشتغلتش فيهم آخرها جبر كبير، فرحانة إنى مخسرتش سنين عدّت رغم قسوة إن الفنان مايمارسش فنه، بس الحقيقة ومعرفش هتصدقوني ولا لأ، لما كان يتعرض عليا دور مش حاساه، كنت بعتذر، وأنا بتقطع بس كنت بقول حقي في المرحلة دي، واللي باقي من العمر إني استمتع وأنا بعمل فن”.

وأضافت: “إيه متعة أكبر من إني بإذن الله أكون واحدة من فريق عمل عظيم وراقي، نص محترم، إخراج واعي، إنتاج لشركة أعمالها ترند وخالد النبوي، أقصد الخالد النبوي، خالد اسمه لازم يسبقه ألف ولام، بغض النظر عن حضوره اللي ربنا صارفهوله بزيادة، هو كمان ممثل هاند ميد، ممثل يعلى أي ممثل يوقف قدّامه، ممثل هاوي بيذاكر وبيعيش وبيحس بمنتهى اجتهاد الممثل الهاوي، بمنتهى الاحترافية، يا يا بختي حقيقي”.

واختتمت نشوى مصطفى منشورها بالقول: “بالمناسبة ده سادس عمل بإذن الله أمثل فيه مع خالد، الشاطر يقول أسماء الأعمال اللي اشتغلت فيها مع خالد، هقول اسم العمل الأول وكنا لسه طلبة في المعهد، مسرحية “البحر بيضحك ليه”، وللأسف متسجلتش، كلي ثقة في توفيق ربنا وكرمه بإذن الله دعواتكم أكون عند حسن ظن حضراتكم”.