كشفت حقيقة زواجهما.. دينا تردّ على انتقاد صورتها مع أحمد الفيشاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة دينا على الانتقادات التي طاولتها أخيراً، بعد نشر صورة جمعتها مع الفنان أحمد الفيشاوي، من كواليس فيلم “عادل مش عادل”، المقرر عرضه في دور السينما قريباً، وظهرت فيها وهو يضع يديه على ركبتيها، مستنكرةً الهجوم القاسي عليها، بحيث وصف البعض الصورة بأنها جريئة، نافيةً كل ما تردد عن زواجهما سرّاً في الفترة الماضية، ومؤكدةً بالقول: “متجوزتش أنا وأحمد الفيشاوي، لأني مش هتجوز واحد أصغر مني، في ناس تقدر تعمل كده ومش بعترض عليهم إنما دي مش دماغي ومش سكّتي في الدنيا، لأني بكون عارفة أنا فين وبعمل إيه”.

وأضافت: “لو اتجوزت هطلع أقول للناس مش هخاف، لأني مش داخلة أعمل حاجة غلط، ولكن الفيشاوي صديق عزيز على قلبي جداً”.

وعن الانتقادات التي تعرضت لها بعد تداول صورة لها برفقة أحمد الفيشاوي وهو يضع يديه على ركبتيها، قالت دينا: “ليه الناس شايفة إن الصورة جريئة، علشان الجيبة القصيرة، طب ما أنا بلبس طول عمري قصير مش حاجة غريبة عليا، وصورتنا في فيلم “عادل مش عادل” مفيهاش حياء، وراضية إنه يحط إيده على رجلي”.

يُشار إلى أن فيلم “عادل مش عادل” سيُعرض قريباً ضمن موسم أفلام 2024، حيث تدور أحداثه حول “سيد رهبة” الذي يعيش في منزل بأحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على أهل المنطقة مستغلاً ذكاءه وشجاعته ليتعرض إلى حادث يقلب مجرى الأحداث رأساً على عقب، ويشارك في بطولة الفيلم: محمد رضوان، محمد أوتاكا، شيري عادل، محمود البزاوي…، وهو من تأليف أدهم سعيد وإخراج أحمد يسري.