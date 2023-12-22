محمود العسيلي يفجّر مفاجأة: لهذا السبب تزوّجت ثلاث مرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “حبر سرّي” الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس”، فجَّر المطرب محمود العسيلي مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف عن الأسباب التي دفعته للزواج ثلاث مرات حتى الآن.

وقال العسيلي إنه لا يحب العلاقات الزوجية التقليدية، ويفضل الابتعاد والانفصال إذا كان في العلاقة طرف ليس سعيداً فيها، موضحاً: “بحاول أعيش مبسوط ومرتاح وفيه ناس بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات الزوجية والشخصية”.

وأضاف: “تعلمت أهم حاجة يكون الإنسان مرتاح ومبسوط ولو ده متحققش ليه ندوس على نفسنا، أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية يعنى لو متضايق بحاول أصلح العلاقة ولو إحنا الاثنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار منكملش والعمر قصير، وأنا حالياً متجوز والاستقرار حلو واتجوزت ثلاث مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة ويكون معايا رفيقة في الحياة”.

واختتم محمود العسيلي حديثه بالقول: “فيه ناس بتفضل تمثّل على بعض في الجواز وأفضل حاجة نكون على طبيعتنا ولو الدنيا مش ماشية بيكون أفضل شيء البعد، والانفصال في المرتين أنا اللي قررت البعد، ولما أفقد الأمل في إصلاح العلاقة بختار الابتعاد”.