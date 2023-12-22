حفيد فريد شوقي يصاب بأزمة صحيّة.. وهذه تطورات حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد جمال سعيد، حفيد الفنان الراحل فريد شوقي، من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” عن إصابته بأزمة صحية، حيث نشر صورة من داخل المستشفى بدا فيها موصولاً بالمحاليل الطبية، وطلب من جميع محبيه وجمهوره الدعاء له بالشفاء.

وعن تطورات حالته الصحية، قال أحمد جمال: “جالي التهاب حاد في القولون العصبي، وتعبت ومكنتش قادر أتحرك، لكن الحمد لله أنا أحسن دلوقتي”.

يُذكر أن أحمد جمال سعيد كان قد أصيب منذ فترة بالتهاب حاد في المرارة استوجب خضوعه لجراحة لاستئصالها.

ونشر الفنان شريف إدريس صورة تجمعه مع أحمد جمال سعيد، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلناً خضوعه لعملية جراحية، بالقول: “دعواتكم لصديقي وأخويا الجميل أحمد جمال سعيد، أحمد داخل العمليات يشيل المرارة، إن شاء الله تخرج بالسلامة يا أحمد، ربنا يخليك لمراتك وابنك، وكل حبايبك سلامتك يا بو يحيى”.

يُشار إلى أن أحمد جمال سعيد شارك أخيراً في مسلسل “55 مشكلة حب”، من خلال حكاية “ما تيجي نشوف”، التي حققت نجاحاً كبيراً، وشارك فيها عدد من الفنانين، أبرزهم: هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، نهى عابدين، وهي من إخراج محمد الخبيري.