مساعدة فين ديزل تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتهمت أستا جوناسون الفنان الأميركي فين ديزل بالاعتداء عليها جنسياً في أحد الفنادق عام 2010، قبل طردها من وظيفتها كمساعدة له.

وقالت المدعيّة أمام محكمة في لوس انجلوس إن ديزل فصلها من عملها بعد ساعات قليلة من تعيينها ومن الواقعة التي حدثت في غرفة فندق في أتلانتا بينما كانا يحضران لفيلم “فاست فايف”.

وبررت جوناسون صمتها طوال 11 عاماً بـ”الخوف من التحدث علنا ضد واحد من الممثلين الأعلى ربحاً في العالم، وخوفاً من أن يتم نبذها من المجال الفني”.

وأوضحت تفاصيل الاعتداء عليها متهمة ديزل بلمس صدرها وتقبيلها رغماً عنها، وتجاهله عدم موافقتها.

وأصدرت كلير ليز كوتلاي محامية جوناسون بياناً جاء في “التحرش الجنسي في مكان العمل لن يتوقف أبدا إذا تمت حماية الرجال الأقوياء من المساءلة. نأمل أن يساعد قرارها الشجاع بالمضي قدما في الدعوى في إحداث تغيير دائم وتمكين الناجيات الأخريات”.