مفاجأة صادمة وراء انفصال حبيب ماريا كاري عنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: كشفت تقارير إعلامية أن النجمة الأميركية ماريا كاري انفصلت عن حبيبها براين تاناكا بعد 7 سنوات من المواعدة.

وفجّر تقرير موقع “الصفحة السادسة” مفاجأة صادمة حول أسباب الانفصال، لافتاً إلى رغبة تاناكا الشديدة بالإنجاب، في حين بلغت كاري الـ54 من عمرها بأكثر من 14 عاماً منه.

ورفضت كاري وفق التقرير جميع الحلول البديلة: “إنّه يرغب في تأسيس عائلة. وهذا ليس ما تريده حالياً”، علماً أنها أم للتوأم موروكان ومونرو البالغين 12 عاماً، من زوجها السابق نيك كانون.

ونقل Page Six عن مصدر قوله: “كاري تقدر الحياة العائلية التي تشارك فيها توأمها موروكان ومونرو من زواجها السابق”.

يُذكر أن علاقة الثنائي بدأت في عام 2006 كان تاناكا يعمل كراقص احتياطي لكاري، وتطورت إلى حب في عام 2016.

وفي سياق منفصل، تشارك كاري في الدورة الأولى من “ليالي السعديات” في أبوظبي، والتي تفتتحها المغنية العالمية الحاصلة على 5 جوائز “غرامي” يوم 6 كانون الثاني (يناير) بمختارات من أشهر أغنياتها التي تصدرت قوائم المبيعات.