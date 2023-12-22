شمس الكويتية تستمتع بجلسة يوغا بين أحضان الطبيعة - بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة شمس الكويتية صورا من الوقت الذي قضته وهي تمارس اليوغا مع المدربة الخاصة بها بين أحضان الطبيعة ويبدو انها تعلمت كيف تقوم ببعض الحركات بتقنية عالية وعلقت على الصور وكتبت : "الطاقة الايجابية فقط".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور التي حازت الكثير من الاعجابات.
واعتبرت انها ردت بطريقة ذكية على الانتقادات التي طالتها قبل ايام بسبب صورها بالكروب توب وفضلت ان تركز على الامور الايجابية في حياتها بدلاً من ان ترد على التعليقات المسيئة من بعض الحقودين.
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