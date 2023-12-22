محمود العسيلي يتحدث عن خلافه مع ميريام فارس: هي مبتعرفش ‏تغني أوي

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري محمود العسيلي عن خلافه مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التي سخر منها بتغريدة تعود لعام 2019، بعد تصريحها الشهير حول سبب عدم إحيائها حفلات في مصر.

وقال العسيلي إن ميريام لا تجيد الغناء على الإطلاق، على الرغم من أنه لم يسمِها خلال الحديث، وقال: "ناس فجأة بتنسي نفسها، وهي كبرت على مصر، والصراحة هي مبتعرفش ‏تغني أوي". وتابع معلقاً على نجاحها: "ممكن تكون نجحت علشان بتعرف ترقص، أو ‏نجحت علشان التكنولوجيا ممكن تحول مغني مبيعرفش يغني آوي إلى أنه يغني مضبوط."

تصريح محمود جاء خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما إبراهيم.