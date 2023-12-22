هكذا دفع أمير المصري ثمن دعمه للقضية الفلسـ طينية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أمير المصري أن مسيرته الفنية في هوليوود قدتأثرت بشكل سلبي بعد كلمته التي أداها في حفل البافتا، والتي كانت داعمة للقضية الفلسـ طينية، مؤكداً أن هذا الأمر كان متوقعاً، وليس غريباً أبداً.
وقال أمير المصري: "بغض النظر عن إن كان ضاع مني فرص أو لا، فهذا كله يأتي بما أقدمه، وأنا كنت فاهم كويس إني لو عملت أي حاجة هناك احتمال أن مخرج ما كنت سأعمل معه لا يرغب في العمل معي".
وأكد أمير المصري أنه يشعر بسعادة كبيرة من مشاهد المظاهرات الداعمة التي تملأ دول العالم، والتي أصبحت مليونية بعد أن كانت بالألفات في البداية.
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