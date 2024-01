ملك جمال لبنان 2001 بأحدث إطلالة له.. أصبح فناناً موهوباً !

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني عزيز عبدو صورة حديثة له على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجده في السويد في أحد المطاعم.

عزيز الشاب الوسيم كان قد انتخب ملك جمال لبنان عام 2001 وبعدها دخل عالم الغناء في عام 2004 وحصل على لقب (The international and king of Arab pop) خلال مسيرته التي تميزت بنمط غنائي مميز. وأصدر عزيز عددًا من الألبومات والأغاني الفردية، وفي رصيده مجموعة من الأغاني منها ليلة واحدة، هواي هواي، ولعلت النار وغيرها التي حققت نجاحاً كبيراً.