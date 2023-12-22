ميرنا وليد - بيروت - جورجيت صايغ، فنانة لبنانية من الزمن الجميل، تألقت في الكثير من الروائع الفنية التي ما زال بريقها يلمع حتى زمننا هذا، ونذكر من أعمالها الغنائية: "يا ناسيني، نطرني، بلغي كل مواعيدي، يا بو مرعي"، إلى جانب مشاركتها السيدة فيروز في عدد من المسرحيات.
موقع "الفن" التقى بالفنانة جورجيت صايغ، خلال حضورها مسرحية "مش بس عالميلاد" للأخوين فريد وماهر الصباغ، وتحدثنا معها عن المسرحية، وتكريمها سابقاً في مهرجان الزمن الجميل، وتعاونها مع المبدعين الياس الرحباني وزياد الرحباني، وسألناها مع من ارتاحت أكثر في تعاملها، وهل تتواصل مع السيدة فيروز؟ ومَن مِن الفنانين اللبنانيين يلفتها؟ والفرق بين الفن في الماضي والفن في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جورجيت صايغ: "الله خلق مرة بيت الرحباني" وهل تتواصل مع فيروز؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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