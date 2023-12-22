خاص بالفيديو- جورجيت صايغ: "الله خلق مرة بيت الرحباني" وهل تتواصل مع فيروز؟

ميرنا وليد - بيروت - جورجيت صايغ، فنانة لبنانية من الزمن الجميل، تألقت في الكثير من الروائع الفنية التي ما زال بريقها يلمع حتى زمننا هذا، ونذكر من أعمالها الغنائية: "يا ناسيني، نطرني، بلغي كل مواعيدي، يا بو مرعي"، إلى جانب مشاركتها السيدة فيروز في عدد من المسرحيات.



موقع "الفن" التقى بالفنانة جورجيت صايغ، خلال حضورها مسرحية "مش بس عالميلاد" للأخوين فريد وماهر الصباغ، وتحدثنا معها عن المسرحية، وتكريمها سابقاً في مهرجان الزمن الجميل، وتعاونها مع المبدعين الياس الرحباني وزياد الرحباني، وسألناها مع من ارتاحت أكثر في تعاملها، وهل تتواصل مع السيدة فيروز؟ ومَن مِن الفنانين اللبنانيين يلفتها؟ والفرق بين الفن في الماضي والفن في الوقت الحالي.