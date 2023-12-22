"أهل مصر" بأسوان يناقش مفهوم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

ياسر رشاد - القاهرة -

شهدت المدينة الشبابية بأسوان، محاضرة بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة" ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تناول د. مصطفى عبد المجيد -مدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوحيا والنقل البحري بأسوان، مفهوم ريادة الأعمال موضحا أنه استثمار الفرد لما يتوفر لديه من مهارات وقدرات لتحويل أفكاره إلى مشروعات عمل خاصة، وإدارتها، ومواصلة تطويرها وذلك من خلال الإبداع والابتكار والمخاطرة،

وأكد "عبد المجيد" أن ريادة الأعمال تعد أحد أهم عوامل نجاح الدول المتقدمة صناعيا، ومن أهم الأسس التي تتبناها الدول النامية لتحقيق النجاح الاقتصادي المرغوب، ومثال ذلك أن حوالي %99.7 من مجمل الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية هي شركات صغيرة، وتوظف ما يقرب من %50 من إجمالي العاملين غير الحكوميين، وأضاف أن ريادة الأعمال تساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص العمل لرائد الأعمال نفسه، وفرص عمل لآخرين.

وتطرق المحاضر للحديث عن سلبيات ريادة الأعمال مشيرا أنها تتمثل في عدم استقرار الدخل، الإحباط الناتج عن الفشل، ساعات العمل الطويلة، المعاناة من ضغوطات العمل، تحمل المسئولية الكاملة، المخاطرة غير المضمونة، ونوه بأن ريادة الأعمال لابد لها من أخذ المخاطرة، الاستباقية، الإبداع، التنافسية، الإستقلالية، البحث عن اغتنام الفرص.

وعن أنواع المشروعات أكد الأستاذ بأكاديمية للعلوم والتكنولوحيا والنقل البحري أنها تنقسم لثلاثة وهي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

وأن المشروعات المتوسطة، وكل منهم له تكلفته وحجم أعماله السنوي، كما تناول أخطاء يرتكبها رائدو الأعمال وهي الأسعار المنخفضة، والتسعير وفقا للمتنافسين، والمنافسة السعرية.

وفي ختام حديثه أكد أن دراسة جدوى المشاريع، تتكون من أولا أنواع التكاليف الكلية للمشروع التكاليف التأسيسية والتي تدفع مرة واحدة ولا تسترد وتكون مرتبطة ببدء العمل، والتكاليف الرأسمالية وهي تكلفة الحصول على عناصر الإنتاج كالاراضي والمباني والآلات والمعدات، والتكاليف التشغيلية وهي التكاليف الناتجة عن تشغيل عملية الإنتاج ومنها الثابت والمتغير، ثانيا حساب الربح الشهري الإجمالي للمشروع وتتمثل في الإيرادات الشهرية، والتكاليف التشغيلية الشهرية، والربح الشهري الإجمالي.

وتعقيبا على نقاط المحاضرة تحدثت رقية حسين من الوادي الجديد مؤكدة أنه بالفعل يوجد لديهم رائدات أعمال من السيدات يمارسن عددا من المشاريع الصغيرة في الزراعة وإنتاج المحاصيل حتى وصلن إلى تصدير منتجاتهم للخارج، كما تحدثت هالة محمد من شمال سيناء عن تجربتها في مشروعها في مجال الخرز والأشغال اليدوية، وأنها بدأت بمبلغ ضئيل جدا وواجهت عددا من الصعوبات التي أصابتها في أحيان كثيرة بالإحباط ولكن بالإصرار والتحدي استكملت المشروع وأصبحت ذات اسم معروف في مجال الخرز في كثير من المحافظات المجاورة لها.

وتخلل المحاضرة تدريب عملي لعمل مشروع ووضع التكلفة المالية له ودراسة الجدوى.

دينا هويدي تناقش مع الفتيات طرق تنفيذ المشروع الخاص

من جانبها ناقشت د. دينا هويدي مدير الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقي، مع الفتيات طرق تنفيذ المشروع الخاص بهن بعد اختيار البوستر والموقع لتسويقه إلكترونيا، وضرورة وجود متابعة المشروع على أرض الواقع، والتدريب على مهارات التفاوض، والتعلم من رائدي الأعمال وكيفية نجاح مشروعاتهم.

ويستضيف الملتقى 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية المشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاثة فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.