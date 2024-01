حنان أبو الضياء تكتب: "Dogman" الذى أحبه الجمهور فى مهرجانى فينسيا والجونة

ياسر رشاد - القاهرة - فيلم دوجمان "Dogman" للمخرج لوك بيسون أحد الافلام الهامة التى شاركت ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة؛ وحظى بأهتمام كبير من المشاهدين فى كل مرات عرضه.. والفيلم تم أختياره من قبل للمنافسة على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الثمانين.

DogMan هو فيلم انتقامي منتصر ذو بنية سردية تقليدية توفر القدر المناسب من الأبهار. درامي أكشن فرنسي من تأليف وإخراج لوك بيسون وبطولة كاليب لاندري جونز، جوجو تي جيبس، كريستوفر دينهام، جون تشارلز أجيلار وجريس بالما. تدور أحداث الفيلم في نيوجيرسي، وهو يصور رجلاً أساء إليه والده ويحب الكلاب.

المخرج لوك بيسون صاحب فيلم الإثارة والقتلة "آنا" عام 2019 وأوبرا الفضاء الكارثية لعام 2017 "وفاليريان ومدينة الألف كوكب". استند بيسون في سيناريو فيلمه إلى مقال قرأه عن عائلة فرنسية حبست طفلها في قفص وهو في الخامسة من عمره.

يلعب كاليب لاندري جونز دور "DogMan"، حيث قدم أداءً استثنائيًا مقنعًا تمامًا، ومتعدد المستويات. يتدرج "كايلب لاندري جونز" من ممثل شخصية غريبة الأطوار إلى دور البطولة المتعاطف معه .

قدّم لاندري جونز نفسه كشخص غريب الأطوار بارع في الأفلام المستقلة، حيث لعب دور الغرباء الساحرين ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") أو المختلين عقليًا المخيفين ("Twin Peaks: The Return" و"Nitram"). و شخصية دوجلاس في فيلم "Dogman" هي عبارة عن مزيج من الاثنين معًا. وقضى المخرج سنة مع لاندري جونز استعدادا لما سيظهر به.

يروي الفيلم قصة لا تصدق لطفل، أصيب بكدمات وضربات من الحياة، وسيجد خلاصه من خلال حب كلابه. يملك قدرة فطرية على التواصل مع الكلاب وتدريبها، وتوجيهها بحركات وتعليمات دقيقة. إنه يستخدم هذا لصالحه للتخلص من الكثير من الأشخاص السيئين الذين يلاحقونه لأسباب مختلفة، وبلغت ذروتها في مواجهة كبيرة مع عصابة محلية. حب دوجلاس لمخلوقات الكلاب هو حب نشأ عليه عندما كان طفلاً يتعرض للإساءة حيث كان يتسلل بقايا الطعام إلى الكلاب المفترسة التي تركها وحشيه والده ليتضورا جوعًا، مما يبقيهم على أهبة الاستعداد للقتال الرئيسي.

لقد نشأ مع أب عنيف للغاية، و تم حبسه في حظيرة للكلاب بالخارج. وتهرب والدته الحامل من مكان الحادث لتمنح طفلها القادم حياة أفضل من الحياة الحالية. لقد كانت الكلاب عزاءه، مهما حدث في معظم حياته، وكانت دائمًا مخلصة ولطيفة معه.. يعرض الفيلم دوجلاس وهو يروي قصة حياته بأكملها لطبيبة نفسية يجري مقابلة معها بعد إلقاء القبض عليه. وهو يلخص كل شيء، بينما نشاهد كل جزء من هذه القصة ، منذ طفولته وحتى هذه المقابلة وما بعدها. إنها قصة الفداء والانتقام، وتضم العديد من المشاهد المبهرة للعلاقة بينه وبين الكلاب من جميع الأنواع. ممتعة للمشاهدة. حيث يعيش دوجلاس في دعامات للساق تمنعه من الوقوف أو حتى المشي لفترة طويلة بسبب الإصابات التي لحقت به من رصاصة مرتدة عندما كان طفلاً في القفص.

نلتقي أولاً بدوجلاس مونرو في فستان بدون حمالات، وشعر مستعار أشقر، قريب الشبه من المعنية الفرنسية الكبيرة إديث بياف(التى سيرع فى أداء أغانيها ) ذات مكياج أبيض مبهرج للوجه، ينزف من الخلف ويتم القبض عليه من مقعد السائق في السيارة. لقد تم إحضاره للاستجواب ليس فقط حول حالته الفوضوية ولكن أيضًا بسبب سلسلة من عمليات القتل واقتحام المنازل. إنه مقيد على كرسي متحرك، ويتم استجوابه من قبل الطبيبة النفسية إيفلين (جوجو تي جيبس)، والذي يشكل معه رابطة سيمباتيكو حول صدمات مماثلة في الماضي والحاضر.

ومن غرفة الاستجواب في السجن، نكتشف ذكريات الماضي على مدى عقود، بدءًا من طفولة "دوجلاس" القبيحة في نيوجيرسي، التي تعرض للضرب على يد والده، الذي كان محاربًا قاسيًا ..ليقدم البطل دورا يستهلك الروح والجسد، بصفته أحد الناجين من وحشية الطفولة الذي حاول تشكيل هوية تتجاوزها.

يخرج دوجلاس، مستفيدًا من الكثير من المؤثرات الأنثوية الأخرى، بما في ذلك مجلات Modern Woman الموجودة خلف جدران قفص طفولته. يعيش في مبنى مدرسة ثانوية مهجور وقذر في زاوية من المدينة، ويعتني بعشرات الكلاب التي جمعها من الملاجئ المغلقة، والتي يسميها الآن "أطفاله".

كان يرسل "أطفاله" ليذهبوا إلى الأثرياء، ويسرقون الماس والمجوهرات الأخرى في منتصف الليل. إنه أداء مذهل قاما به بيسون وماتيلد دي كاني، اللذان عملا كمدربين للحيوانات في أفلام سابقة وتطور بشكل كبير فى هذا العمل.

ويبهرك دوجلاس على خشبة المسرح مرة في دور بياف وأخرى في دور مارلين ديتريش قبل أن يكمل دور مارلين مونرو .الحياة الرومانسية أو الجنسية لدوجلاس ليست من الأمور التي يحرص بيسون على استكشافها.

لقد حاول "دوجمان" توضيح الروح الجريحة التي تسيطر على زمام الأمور؛ من خلال أداء لاندري جونز الذى كان بمثابة مشاهدة رائعة ..استعد لاندري جونز لهذا الدور لمدة ستة أشهر تقريبًا، قضى معظمها على كرسي متحرك من أجل "فهم شعور كونك معاقًا وكيف ينظر الناس إليك بشكل مختلف".

فيلم دوجمان "Dogman" 65 كلبًا يركضون طوال اليوم مع المدربين وحتى فناني مكياج الكلاب. كان هناك 22 شخصًا يتحدثون مع كلابهم في نفس الوقت، ويختبئون في كل ركن من أركان المكان، تحت الأريكة، وفي خزانة الملابس وبدلاً من الاعتماد على المؤثرات البصرية، لجأ المخرج إلى خبراء التجميل لمنح الكلاب مظهراً خاصاً.