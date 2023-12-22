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جمال العدل: بندفع 200 ألف جنيه عشان نصور قطر سكة حديد واقف في المخزن

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المنتج جمال العدل، على ضرورة دعم الفن والإبداع في مصر، مشددًا على ضرورة أن تقدم الدولة الكثير من التسهيلات لصناعة الفن والإبداع .

وقال العدل، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "هناك أرقام خزعبلية.. بندفع حوالي ٢٠٠ ألف جنيه عشان نصور قطر سكة حديد واقف في المخزن.. وأي حي بنصور فيه بندفع في اليوم 50 و 40 ألف جنيه".

وأضاف، أن مصر تمتلك الفن والإبداع، وأكاديمية الفنون أكبر من دول، والسينما المصرية تجاوز عمرها الـ 100 سنة.. لذا لابد من الحفاظ على ريادة مصر في المنطقة العربية".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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