جمال العدل: بندفع 200 ألف جنيه عشان نصور قطر سكة حديد واقف في المخزن



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المنتج جمال العدل، على ضرورة دعم الفن والإبداع في مصر، مشددًا على ضرورة أن تقدم الدولة الكثير من التسهيلات لصناعة الفن والإبداع .

وقال العدل، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "هناك أرقام خزعبلية.. بندفع حوالي ٢٠٠ ألف جنيه عشان نصور قطر سكة حديد واقف في المخزن.. وأي حي بنصور فيه بندفع في اليوم 50 و 40 ألف جنيه".

وأضاف، أن مصر تمتلك الفن والإبداع، وأكاديمية الفنون أكبر من دول، والسينما المصرية تجاوز عمرها الـ 100 سنة.. لذا لابد من الحفاظ على ريادة مصر في المنطقة العربية".