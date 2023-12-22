20 صورة ترصد حفل عمرو دياب بجامعة المستقبل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا في القاهرة بجامعة المستقبل، بحضور كامل العدد.

وقدم "دياب" خلال الحفل عددا من الأغاني المتنوعة ما بين الجديد والقديم، والتي شاركه طلاب الجامعة في غنائها.

على جانب آخر، يستعد عمرو دياب لاحياء حفل غنائي يوم 28 ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، وسيقوم "الهضبة" بغناء باقة من أشهر أغانيه.

كما كشف "الهضبة" عن ألبوم جديد بعنوان "مكانك" المقرر طرحه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، ويتعاون عمرو دياب في الألبوم مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.

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