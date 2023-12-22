بطلة مسلسل "غوادلوبي" .. هكذا أصبحت بعد 30 عاماً على عرض العمل- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - غوادلوبي أو رهينة الماضي مسلسل لاتيني رومانسي من بطولة أديلا نورييغا، إدواردو يانيز، وزولي مونتيرو، مقتبس عن المسلسل الفنزويلي الوريثة (La heredera) الذي طرح عام 1982 للكاتبة الكوبية ديليا فيالو.



انتجت النسخة المكسيكية وعرض المسلسل لأول مرة في 31 ايار 1993 وانتهى في 17 حزيران 1994، فيما تم تصوير أحداث المسلسل في ستوديوهات قناة تيليموندو وميامي فلوريدا في الولايات المتحدة، وبلغ مجموع عدد الحلقات 269 حلقة.

دبلج المسلسل إلى اللغة العربية الفصحى، وحقق نجاحاً ساحقاً في العديد من الدول العربية.

اليوم أصبح عمر البطلة حوالى 53 عاماً، وهكذا أصبح شكلها :