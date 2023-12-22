ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاحها في مسلسل "الدامة" ، أصبحت الممثلة الجزائرية سهى ولهى من بين النجمات الجزائريات الأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الإجتماعي .
أما عن عملها الجديد، فضلت سهى عدم الغوص في تفاصيل عملها الجديد مكتفية بالتأكيد على انها في دراسة عمل رائع يحمل أفكارا وأحداثا مميزة، مضيفة أن دورها في "الدامة" يعتبر من بين أهم الأدوار لها حتى الآن والذي تطلب منها بذل الكثير من الجهد لإخراجه بأفضل صورة ممكنة وفي سياق آخر، أكدت سهى ولهى أن المظهر والتمثيل يشتركان بعدة جوانب: "أشعر بأن المظهر مرتبط بالتمثيل في بعض الجوانب، حيث يساعد على أدوار معينة تتطلب شكلا خارجيا"
كانت هذه تفاصيل خبر سهى ولهى تعلق على أهمية شكل الممثل في تأدية دوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.