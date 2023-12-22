سهى ولهى تعلق على أهمية شكل الممثل في تأدية دوره

ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاحها في مسلسل "الدامة" ، أصبحت الممثلة الجزائرية سهى ولهى من بين النجمات الجزائريات الأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الإجتماعي .

أما عن عملها الجديد، فضلت سهى عدم الغوص في تفاصيل عملها الجديد مكتفية بالتأكيد على انها في دراسة عمل رائع يحمل أفكارا وأحداثا مميزة، مضيفة أن دورها في "الدامة" يعتبر من بين أهم الأدوار لها حتى الآن والذي تطلب منها بذل الكثير من الجهد لإخراجه بأفضل صورة ممكنة وفي سياق آخر، أكدت سهى ولهى أن المظهر والتمثيل يشتركان بعدة جوانب: "أشعر بأن المظهر مرتبط بالتمثيل في بعض الجوانب، حيث يساعد على أدوار معينة تتطلب شكلا خارجيا"