كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا بأوبرا دبي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، الجمعة، في أوبرا دبي ضمن حفلات نجوم الفن والطرب بمناسبة الكريسماس.

ومن المقرر أن يقدم "كاظم"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال كاظم الساهر

يشار إلى أن طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "Hold Your Fire"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء بشأن الكارثة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، ومايتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى من هجمات غاشمة

وكان قال كاظم الساهر، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلًا: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ماأوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.