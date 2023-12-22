شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يقدم شخصية مذيع برامج للمرأة بمسرحية "حكايات تاء مربوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر فى العرض المسرحى "حكايات تاء مربوطة" كضيف شرف، ويقدم شخصية مذيع لأحد البرامج التى تهتم بقضايا المرأة على السوشيال ميديا يحمل عنوان "حكايات تاء مربوطة"، يناقش من خلاله أهم القضايا والهموم التى تواجه المرأة فى كل المراحل العمرية لها والتغيرات الاجتماعية التى تطرأ عليها، وينهل العرض من قصص حقيقية من الواقع المصرى والعربى.

العمل المسرحى من تأليف وإخراج الفنان حازم الصواف ويعرض غدا السبت على مسرح الهوسابير الساعة السابعة مساء بحضور عدد من نجوم الفن، والعرض بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة والمواهب التمثيلية من أعضاء فرقة "استوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء" حازم رأفت، سماح نجم، آية محمود، ماريا مكرم، هدى وجدى إيمان عباس، صافية حسين، إيمان نور، كنزى أحمد، عدنان زكى، شيماء مجدى، وبمشاركة مجموعة من الفنانين الكبار المشاركين كضيف شرف منهم الفنان آية نبيل ملكة جمال مصر.

جدير بالذكر أن الزميل جمال عبد الناصر درس التمثيل فى استوديو مركز الإبداع الفنى مع المخرج الكبير خالد جلال من خلال منحة تقدمها وزارة الثقافة لكل من يرغب فى الدراسة العملية لفن التمثيل، واستمرت الدراسة لمدة ثلاث سنوات بداية من 2003 والتخرج كان عام 2006، كما درس الإخراج فى دفعة أخرى باستوديو مركز الإبداع الفنى بأشراف المخرجين الكبيرين خالد جلال وعصام السيد، وقدم مشروع مسرحية "العاصفة" لشكسبير، وتخرج عام 2010.