يستعد لمشروع مميز في العام الجديد، محمد بن يوسف العنزي: إدارة الوقت هي سر النجاح 

أعلن المستثمر في مجال العقارات رجل الأعمال السعودي محمد بن يوسف بن محمد العنزي أنه يستعد لإطلاق مشروع عقاري مميز في الربع الأول من العام الجديد وهذا المشروع سيكون مخصصاً لأصحاب محدودي الدخل ليمكنهم من تملك عقاراتهم المناسبة بأسعار تناسب إمكانياتهم وقال العنزي في رده على سؤال حول النجاح في عالم الاستثمار العقاري بأنه من أهم العوامل بعد توفيق رب العالمين هو الإدارة الصحيحة للوقت، مؤكداً ان تنظيم الوقت وإعطاء الجسد حقه من الراحة وإعطاء العمل حقه من الجهد لابد ان يؤتي ثماره الإيجابية، وأضاف العنزي الذي يقيم ما بين دبي والرياض: “الأسواق العقارية وخاصة في الإمارات والسعودية تشهد نمواً ملحوظاً وهذا النمو سيتواصل في العام القادم ولهذا انصح المهتمين بالتوجه إلى هذه السوق ان أرادوا الاستفادة “
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