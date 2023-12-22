نقل بطلة مسلسل “أخوتي” الى المستشفى بصورة عاجلة

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تعرّضت الممثلة ديلارا سمبل(أليف في مسلسل اخوتي) لأزمة صحيّة تمّ على أثرها نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى خاصة بعد معاناة وآلام شديدة في بطنها.
وبعد اجراء الفحوصات والصور اللازمة، تبيّن أن الممثلة التركية أصيبت بتمزق في كيس المبيض.
وقد تلّقت ديلارا رسائل عديدة من جمهورها الذي راح يتناقل صورها متمنيًا الشفاء العاجل لها.
اشتهرت ديلارا سمبل في شخصية “ايليف” في مسلسل “اخوتي” ومن أعمالها السابقة “أسمعني”.
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