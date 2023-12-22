بالفيديو- تحت عنوان الأناقة والجمال..هيا مرعشلي تستعرض رشاقة جسمها بفستان مورد رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة هيا مرعشلي، وظهرت بمقطع فيديو بلوك رائع، إذ ارتدت فستاناً واسعاً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورد، بكمين طويلين، أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ضفائر، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت هيا مرعشلي صوراً قديمة لها من أعمال شاركت فيها في السابق وعندما كانت صغيرة في السن، ومن بينها صور من مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها إحدى الصفحات تظهر شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول: "صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".

وتابعت هيا بالقول: "التجميل وانك تهتمي بحالك مو عيب العيب انك تخلق فكرة وصورة كاذبة لتثبت لنفسك وللعالم شي مو حقيقي".

