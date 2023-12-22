ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان جورج مانوكيان أغنية جديدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تحمل عنوان "الليلي حلوي"، من الحانه وكلمات نسرين حبيب وتسجيل بول تشدجيان.

"الليلي حلوي" أغنية ميلادية، تحمل المستمع إلى عالم مليء بأجواء العيد.

يذكر أن جورج مانوكيان درس "Chant lyrique classique" في فرنسا، وتابع دراسته بعدها في الكونسرفتوار الأرمني في لبنان ونال شهادة بعدها من أرمينيا.

يشار إلى أن جورج مانوكيان سيحيي ريسيتالاً ميلادياً غداً 23 كانون الأول/ديسمبر الساعة السابعة مساء، في كنيسة مار فرنسيس للآباء الكبوشيين المطيلب.

كما يحضر جورج لأغنية جديدة من كلماته، ومن المقرر أن تبصر النور في الفترة القادمة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- جورج مانوكيان يقدم هدية إلى متابعيه بمناسبة عيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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