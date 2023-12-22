لين برنجكجي تتغزل بزوجها معتصم النهار.. وهذا ما قالته له

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفاشينيستا السورية لين برنجكجي، صورة لزوجها الممثل السوري معتصم النهار.

وشاركت لين مع متابعيها صورة لزوجها معتصم النهار عبر حسابها الرسمي، ظهر فيها وهو يرتدي ثياب رسمية، ويحمل مظلة مطر بيده.

وأرفقت لين الصورة بتعليق، وصفت فيه بزوجها بأنه: "Gentle M" أي "محترم".

وبدوره أعاد معتصم النهار نشر الصورة عبر حسابه الرسمي، دون أن يعلق عليها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة معربين عن إعجابهم بأناقة وزوق وجمال الممثل السوري، ومتمنين للثنائي حياة مليئة بالحب والسعادة.

يذكر أن لين كان قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها منذ أيام، ونشرت صورة لها برفقته في صالة الألعاب، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد مومو. اليوم وكل يوم هو يومك، دعْ العالم يحتفل بك".

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