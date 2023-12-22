بالفيديو- في زمن الميلاد .. نيللي مقدسي تطلق "حكاية قديس"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أحدث أعمالها وهي الترتيلة تحمل إسم "حكاية قديس" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. أكثر مشاهير مكروهين في عام 2023... وممثلة شهيرة تصدرت اللائحة!

ترتيلة "حكاية قديس" التي تتكلم عن مار شربل من الحان ريشار نجم، كلمات فيليب بارودي، توزيع روبير الاسعد و ميكس و ماسترينغ فادي جيجي.

وتقول كلمات الترتيلة: "لمّا بقبرك شعّ النور من قبل ميّة سنة تحوّل إسمك لبخور عطرك ملّى الدني شربل يا حكاية قديس قلبت كل المقاييس تخطت حدود الايمان شربل قديس من لبنان …شربل قديس من لبنان. لمّا عجزوا أطباء الارض يشفوا الامراض الصعبة جيت بحُبّك تفرض فرض قوة يسوع بمحبة …. شربل يا حكاية قديس قلبت كل المقابيس تخطت حدود الايمان شربل قديس من لينان …شربل قديس من لبنان".



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