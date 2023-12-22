ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان العالمي جاستن بيبر، وهو يتجول في الشارع برفقة زوجته هايلي.

وواجه الثنائي بعد هذه الصورة حملة تنمر وإنتقادات واسعة، حيث إعتبر الجمهور أن هايلي تتفوق بجمال ملامحها على جستن بكثير، وهذا أمر واضح جداً.

وكان جاستن قد عايد عايد زوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر بفيديو رومنسي نشره عبر حسابه، وظهر الغثنان في أجواء من الحب وهما يقبلان بعضهما، وعلق جاستن على الفيديو بالقول: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، أنت تجعل الحياة رائعة، وأنا المحظوظ الذي حصل علىكم جميعًا".

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور ينتقد إطلالة جاستن بيبر وزوجته هايلي الأخيرة.. فارق الجمال بينهما واضح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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