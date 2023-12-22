“ذاكرة صفراء” في مهرجان الرياض للمسرح

ياسر رشاد - القاهرة - شهد المسرح الأزرق بمهرجان الرياض للمسرح، في دورته الأولى؛ الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، عرض مسرحية (ذاكرة صفراء) من تأليف عباس الحايك، وإخراج حسن العلي، بمشاركة فرقة نورس، التي تعدُّ المسرحية الثامنة من بين مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من ثماني مدن.

وتدور قصة المسرحية في زمان ومكان غير محددين حول (أنسي) الشاب؛ الذي عاش حرباً في بلده ونزح إلى بلد آخر بعد أن أصيب في الحرب بتشوهٍ في وجهه ورجله، فهو رسام ولكنه بلا أي علاقة مع أحد، رغم أنه يعيش في البلد الجديد لأكثر من 15 عاماً بلا علاقات حتى أنه لم يحب ولم يتزوج بسبب وصية والده بأن يعيش حراً من دون علاقات مع أي امرأة.

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح؛ الذي انطلق الأربعاء الماضي، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.

ويستضيف المهرجان؛ الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، دولة تونس كضيف شرف هذا العام؛ لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.