وزيرة الثقافة تفتتح معرض أسبوع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية بروض الفرج

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت الدكتور نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، قبل قليل، معرض إنتاج أسبوع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية للمقام بقصر ثقافة روض الفرج، فى ختام الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة القاهرة، المقام برعاية وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان".



وتفقدت وزيرة الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة، عمرو البسيوني، منتوج الورش الحرفية وتبادلت اطراف مع اطفال الملتقى.

ووصل الملتقى الى محطته الاخير حيث يقام حفل الختام، حاليا بحضور وزيرة الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة ، والعديد من قيادات الهيئة.

وذلك بحضور كل من د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.