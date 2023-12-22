سحب فيلم "حسن المصري" من دور العرض (اعرف السبب)

ياسر رشاد - القاهرة - سحبت الشركات الموزعة لفيلم حسن المصري، بطولة الفنان أحمد حاتم العمل من السينمات بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة بلغت 180 جنيهًا فقط وتذيله قائمة إيرادات الأفلام.

تفاصيل فيلم حسن المصري

وتدور أحداث الفيلم حول حسن المصري، الذى يعمل مسئول حراسات خاصة ويسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

أبطال فيلم حسن المصري

يذكر أن الفيلم بطولة أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر وإخراج سمير حبشي.

آخر أعمال الفنان أحمد حاتم

جدير بالذكر أن آخر أعماله فيلم "المطاريد"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول يعود صلاح من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام ميراثه، ويسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد من المواقف الغير متوقعة.

فيلم "المطاريد"، بطولة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.