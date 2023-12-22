درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير..والجمهور:"أحلى واحدة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة درة، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحب لون الوردي عليكي" ، "أحلى واحدة" ، "عسولة" ، "قمر" ، "جميلة وراقية جدا" ، "البساطة والرقة والهدوء هما الجمال الحقيقي".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال درة، مسلسل "الأجهر" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.

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