شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون يرقص على أغنية رضا البحراوى برفقة محمد كريم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد كريم متابعيه بفيديو مع النجم العالمى تيريس جيبسون عبر حسابه على إنستجرام وهو يحمل الشيشة فى يده ويتجهون إلى المطار لمغادرة الجونة مع حضور حفل الختام أمس الخميس.

كما نشر النجم العالمى تيريس جيبسون، فيديو عبر حسابه على إنستجرام ويرقص مع محمد كريم فى الطائرة على أغنية "ناس منى" للمطرب رضا البحراوى، وكتب بالعربى قائلا: "صباح الفل عليكم من مصر أم الدنيا ومسافرين صباح المهرجانات ابعتهالوا عيد ميلادى الأسبوع ده احتفلوا معانا".

ووصل النجم العالمى تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس.

وفى فيديو حصرى لليوم السابع له مع محمد كريم قال تيريس جيبسون: "أخيرا وصلت مصر أريد الذهاب إلى كل مكان ومقابلة كل المصريين والتعرف على تاريخ مصر".

ومن المقرر أن يصطحبه محمد كريم لعدد من الأماكن السياحية، ولعب جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، ، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.