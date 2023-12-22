جنيفر لوبيز بإعتراف صادم بشأن إلغاء حفل زفافها الأول من بن أفليك

قد يبدو الأمر وكأنه جزء من سيناريو فيلم، لكنه حقيقية. كشفت المغنية والممثلة جنيفر لوبيز، عن إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة بعد إلغاء حفل زفافها على الممثل الأميركي بن أفليك قبل ١٩ عامًا.

واعترفت الفنانة بأنها عانت من المرض عندما كانت تشارك في التحضيرات لحفل الزفاف، لكن في عام ٢٠٢١، أعطى الاثنان لبعضهما البعض فرصة ثانية.

وفي اعترافها، أشارت جنيفر إلى أنها و”بن” كانا يخططان للزواج في أغسطس ٢٠٢٢ في سافانا، وكانت العائلة ستكون هناك وكان الأمر مرهقًا للغاية”. وأوضحت لوبيز: “ولا أعرف إذا كنتم تعرفون ذلك، ولكن قبل ٢٠ عامًا كان من المفترض أن نتزوج. لقد انهار كل شيء في ذلك الوقت، وهذه المرة، كنت أعاني من القليل من اضطراب ما بعد الصدمة وفكرت: هل يحدث هذا؟”

تجدر الإشارة إلى أن لوبيز وأفليك أعلنا خطوبتهما لأول مرة في عام ٢٠٠٢، وبعد أشهر، في ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، كشفا في تصريح لوسائل الإعلام عن تأجيل زفافهما قبل أربعة أيام فقط من الموعد المقرر لعقد قرانهما.

وجاء في البيان: “بسبب الاهتمام الإعلامي المفرط بحفل زفافنا، قررنا تأجيل الموعد. بدأنا نشعر أن ما كان ينبغي أن يكون أسعد يوم في حياتنا يمكن أن نتعرّض للخطر”.

جاء الانفصال النهائي في يناير ٢٠٠٤، عندما أعلنت لوبيز انفصالها النهائي، ولكن بعد ١٧ عامًا عاد الاثنان معًا ولم يستغرق الممثل سوى ١٢ شهرًا ليطلب من المغنية أن تصبح زوجته.

وكشفت لوبيز ان أفليك ضرب على الطاولة لإبعاد التوترات عنها وتحدث معها في منتصف الاستعدادات لحفل زفافهما عندما سألها “دعينا نذهب إلى لاس فيغاس ونتزوج الليلة”.

وتذكرت لوبيز أثناء زيارتها للبرنامج التلفزيوني “Jimmy Kimmel Live” قائلة: “لقد كانت رائعة، أفضل ليلة في حياتي”.

وفي نفس المقابلة، علقت جنيفر أيضًا على الوضع الحالي لحياتها مع بن وقالت: “نحن أكثر حكمة. نحن نعلم أيضًا ما هو المهم، وما هو مهم حقًا في الحياة، ولا يتعلق الأمر كثيرًا بما يعتقده الآخرون. بل يتعلق الأمر بكونك صادقًا مع هويتك.”