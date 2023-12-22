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ميرنا وليد - بيروت - في خطوة إنسانية وبمناسبة فترة الاعياد المجيدة، نظمت لجنة انتخابات ملك جمال لبنان برئاسة منظم الحفل السيد نضال بشراوي والمشتركين في الحفل بزيارة الى مستشفى الروم، إلى قسم سرطان الاطفال وذلك بالتعاون مع الدكتور بيتر نون حيث تم توزيع الهداية على اطفال المركز.
ورسمت قامت هذه الخطوة الجميلة برسم البهجة على وجوه الاطفال في فترة عيد الميلاد حيث عم الفرح المكان بأجواء من الللعب وقضاء الأوقات الجميلة مع الزوار، حيث قاموا بزيارة الاطفال في غرفهم برفقة فرقة موسيقية و وزعو الهدايا عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة إنسانية جميلة.. لجنة انتخابات ملك جمال لبنان في زيارة لمركز سرطان الاطفال بمناسبة عيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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