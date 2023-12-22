في خطوة إنسانية جميلة.. لجنة انتخابات ملك جمال لبنان في زيارة لمركز سرطان الاطفال بمناسبة عيد الميلاد

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة إنسانية وبمناسبة فترة الاعياد المجيدة، نظمت لجنة انتخابات ملك جمال لبنان برئاسة منظم الحفل السيد نضال بشراوي والمشتركين في الحفل بزيارة الى مستشفى الروم، إلى قسم سرطان الاطفال وذلك بالتعاون مع الدكتور بيتر نون حيث تم توزيع الهداية على اطفال المركز.

ممثل مصري خانته زوجته مع إبنه.. وجعلته شاهداً على زفافهما!



ورسمت قامت هذه الخطوة الجميلة برسم البهجة على وجوه الاطفال في فترة عيد الميلاد حيث عم الفرح المكان بأجواء من الللعب وقضاء الأوقات الجميلة مع الزوار، حيث قاموا بزيارة الاطفال في غرفهم برفقة فرقة موسيقية و وزعو الهدايا عليهم.

