بالصورة - عصام كاريكا يكشف حالة شقيقته الصحية بعد عملية دقيقة خضعت لها

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الفنان المصري عصام كاريكا محبيه على حالة شقيقته الصحية وذلك بعد خروجها من عملية جراحية دقيقة خضعت لها.

وكتب كاريكا في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي اليوم :"الحمد لله العمليه تمت على خير لأختي ,, وشكرا لكل من إهتم وسأل ....".

وكان كاريكا أقلق متابعيه عندما كتب منشوراً بخلفية سوداء منذ يومين شارحاً أن شقيقته حنان ستخضع لعملية جراحية وصفها بـ"مش سهلة" طالباً منهم الدعاء لها وكتب:"أرجو الدعاء لأختي حنان بتعمل عملية مش سهلة".

وفرو اطمئنان كاريكا على نجاح عملية أخته ونشره هذا الخبر، قام أصدقاؤه ومحبوه بتهنئته على سلامتها.

إشارة إلى أن أغاني فيلم "الإسكندراني" للممثل المصري أحمد العوضي تحمل توقيع عصام كاريكا.



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