زينة مكي تحتفل بعيد ميلاد والدها.. وهكذا وصفته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي مقطع فيديو لها برفقة والدها الصحافي أحمد، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده.



وشاركت زينة مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو يوثق أبرز ذكرياتها مع والدها منذ الطفولة.

وأرفقت زينة مقطع الفيديو بتعليق، قالت فيه: "كل عام وأنت حبيبي وسندي وصديقي ومصدر إلهامي، كل عام وأنا شبهك وحتة منك، بحبك بابا".

كما واختارت زينة أغنية "بنت ابويا" للفنانة هناء يسري.

وبدوره، علق والد زينة على المنشور، معرباً عن حبه العميق لابنته، ومؤكداً أن الأبناء يكونون أيضا مصدر إلهاما للآباء، وقال: "آه يا حبي.. وما أروع الآه عندما تكون منك.. ولك.. نعم.. الأب سند وصديق ومصدر إلهام.. لكن بعض الأبناء مثلك يكونون مصدر إلهام أيضا للآباء".

وأضاف: "أنسيت يا ابنة عمري أنك كنت معلمتي في التعود على الصبر فوق قدرة الأب عليه عندما صبرت على الوجع في محنة مرض الجنف (انحناء العمود الفقري) فتعلمت منك الصبر على الوجع.. والتمسك بالقرار عندما قررت الخضوع للعملية الجراحية".

وتابع: "يا صغيرتي.. أقبل وجهك.. جبينك.. عينيك الناعستين اللتين أقرأ فيهما بوح ياسمين وهمس حلم.. وصلابة إرادة ستبحر بسفينتك إلى المرفأ الذي تريدين".

وقال أحمد قائلاً: "يا صغيرتي.. في عيد ميلادي أوزع ما تبقى من عمر عليك وعلى الحبيبتين سارة وآلاء والأحفاد الأحبة.. مستلهما من عطاء والدي (أبي وأمي) نبل المعنى.. عسى أن أرى نفسي محلقا بنجاحاتكم على أجنحة حاكها الأمل".

وختم مؤكداً على ثقته بابنته قائلاً: "صغيرتي.. واثق أنكم لن تخيبوا أملي.. زينة.. بحبك بابا".

