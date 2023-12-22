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ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد سعد صوراً تجمعه لنجم العالمي جوني ديب من خلال لقائه معه في منزله وذلك بعد ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في الرياض، وعلق سعد قائلاً : " نورت بيت أخوك ياحبيبي "
وكان أحمد سعد قد نشر منذ أيام فيديو له عبر حسابه، ظهر فيه وهو يعانق فيه النجم الأميركي العالمي ويل سميث، وذلك من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وعلق سعد قائلاً: "حبيبي ويل العالمي".
وشكل صعود ويل سميث على المسرح ثورة في صفوف الجماهير الذين هتفوا وصفقوا ورقصوا معه على مجموعة من أشهر أغانيه، كان أبرزها "Welcome To Miami" التي غيّر ويل كلمة ميامي فيها إلى الرياض أثناء غنائها، ما أثار إعجاب الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر جوني ديب يزور أحمد سعد في منزله .. والأخير : "نورت بيت أخوك يا حبيبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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