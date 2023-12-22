شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد برفقة جونى ديب ويعلق: نورت بيت أخوك يا حبيبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد سعد صورة له مع النجم العالمى جونى ديب عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها مازحا: "نورت بيت أخوك يا حبيبى".



أحمد سعد وجوني ديب

يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غصن الزيتون" لدعم الأهالي في فلسطين، وهو من كلمات حسام طنطاوى، ألحان محمدى، ناى أحمد خيرى.



أحمد سعد برفقة جوني ديب

كلمات أغنية غصن الزيتون

وتقول كلمات غصن الزيتون:

غصن الزيتون بدل ما بيغطيه الندي.. متغطى دمـــــ

والطفل شايل لعبته

وفى قلبه شايل الف هم

داير بيكتب على الحيطان "ارضى اهم"

و الاقـــــصـــــى نادى و صوته فى نبرة ألم

و مابين شـــــهـــــيـــــد و ما بين جريح

بكي محمد و المسيح

الـــــقـــــدســـــ راجعه لاهلها

بنقولها بالعربى الفصيح

بنادقكم تقطف وردنا

اراضينا تطرح عزمنا

مـــــقـــــاومـــــه حتى الانتصار

الاقـــــصـــــى نفديه بـــــدمـــــنـــــا

جاوبوا يا ناس .. فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحـــــتـــــلال .. لو مهما طال الانتصار هو المصير

جاوبوا يا ناس .. فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحـــــتـــــلال.. لو مهما طال الانتصار هو المصير

هو المصير