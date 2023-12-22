شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز مع والدتها تحت الأمطار فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت جينيفر لوبيز التغلب على الأمطار أثناء سيرها فى شوارع مدينة نيويورك، وذلك بصحبة والدتها التى حاولت مساعدتها أثناء تخطى الشارع، وذلك بعدما تحدثت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، مؤخرًا، عن الجانب المظلم الذى كان عليها تحمله خلال علاقتها الرومانسية مع بن أفليك، فأثناء الحديث عن ألبومها المقبل This Is Me، قالت فنانة البوب ​​البالغة من العمر 54 عامًا، لمجلة "Variety": إنها كانت حذرة من التعاون مع زوجها مرة أخرى.



لوبيز اثناء سيرها



لوبيز فى صورة تحت الأمطار

وقالت جينيفر: "كفنانين، علينا أن نتبع قلوبنا"، علاوة على ذلك، اعترفت جينيفر بأنها وبن لا يزالا يعانيان من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب تواجدهما فى دائرة الضوء عندما بدآ المواعدة لأول مرة.

وتابعت جينيفر: "لكننا أكبر سناً الآن.. نحن أكثر حكمة.. نحن نعلم أيضًا ما هو المهم، وما هو مهم حقًا فى الحياة، يتعلق الأمر بأن تكون صادقًا مع هويتك"، وتأتى مقابلة جينيفر بعد أن أعلنت عن تاريخ إصدار ألبومها التاسع، والذى سيتم إصداره فى 16 فبراير 2024.