موسم الرياض يطلق مهرجان الرياض لعربات الطعام

أطلق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time اليوم مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث يشكل المهرجان تجربة استثنائية لعشاق الأكلات المتنوعة، إذ يوفر أشهر الأطباق العالمية في مكان واحد، ليستمتع الزوار بتجربة المذاقات المتنوعة من جميع أنحاء العالم.

ويحتوي المهرجان على عدد من عربات الطعام الشهيرة على مستوى العالم، من ضمنها عربة “Ms. Cheezzious” القادمة من ميامي والحاصلة على المركز الثالث في قائمة أفضل عربات طعام في أمريكا، والتي تقدم السندوتشات المميزة بالجبن المشوي.

كما يحتضن مهرجان الرياض لعربات الطعام، عربة “Le Camion qui Fume, Paris” الحاصلة على

المركز الأول كأفضل عربة طعام في باريس لجودة اللحم فيها ومذاق جبن الشيدر القوي، وتعد أول عربة برجر على الطراز الأمريكي في باريس.

وتضم قائمة عربات الطعام المشاركة في المهرجان، عربة 10/10 Burger التي يملكها اليوتيوبر الشهير

مايك ماجلاك، وهو أحد مقدمي بودكاست “Impulsive” حيث تقدم أشهى سماش برجر، إضافة إلى عربة” Prince of Venice” القادمة من لوس أنجلوس لتقدم الأطباق الإيطالية بأجود المقادير، وعربة “Wings NWaffles” من لوس أنجلوس التي تقدم الوافل والدجاج الشهي، إلى جانب عربة “Seoul Street” المشهورة بتقديم مأكولات الشارع الكوري بلمسة عصرية.

وتتضمّن قائمة المهرجان أيضا عربة “Masardona” التي تقدّم تجربة الطهي الحي مباشرة وتقدّم البيتزا المقلية وغيرها من الأطباق التقليدية التي يتم تحضيرها بطرق حديثة. وعربة “Ugly Noodles” اليابانية التي تقدّم تجربة طعام فريدة مليئة بالمرح، إضافة إلى عربة الشيف بوراك “Czn Burak Burger”، حيث يحضّر البرجر بطريقة مبتكرة بحسب خبرة الشيف الشهير.

وتستقبل المنطقة زوارها يوميا من الساعة 4:00 مساء وتغلق الطلبات في تمام الساعة 11:30 مساء، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر تطبيق وموقع webook من خلال هذا الرابط

وتأتي منطقة مهرجان الرياض لعربات الطعام ضمن تجارب وفعاليات الموسم الرياض 2023، حيث تهدف

المنطقة إلى دمج الثقافة المحلية والعالمية معاً من خلال استضافة أفضل عربات الطعام التي تقدم أشهى المأكولات بنكهات مختلفة، إلى جانب توفير العديد من الأنشطة الترفيهية.