بالصور- درة التونسية بأحدث إطلالة لها بالون الوردي وجمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة درة التونسية صوراً لها من أحدث إطلالاتها، من أحدث ظهور لها عبر حسابها، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتديه بلايزر وردية اللون، إعتمدت على ميك آب هادئ مما أبرز جمال وجهها.



وتقوم درة والممثل المصري أحمد عيد، بعرض مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية”، من 18 لغاية 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشارك في بطولة المسرحية الممثلان المصريان محمد ثروت وبدرية طلبة.

وكانت نشرت درة مجموعة جديدة من الصور لها، وظهرت بإطلالة متميزة، حيث ارتدت ملابس باللون الأبيض، واعتمدت ميك أب خفيف زاد من جمالها، وعلقت قائلة: "إستمر ​​في الحلم…".